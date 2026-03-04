16:21 | 4.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Світла пам’ять лікарю: не стало Володимира Шпака

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Колектив Центр екстреної медичної допомоги з глибоким сумом повідомив про непоправну втрату — після тривалої хвороби помер лікар медицини невідкладних станів Володимир Федорович Шпак (24.11.1957 р. н.).

Володимир Федорович був відданим своїй справі фахівцем, людиною великої доброти, відповідальності та щирості. Його професіоналізм, людяність і готовність завжди прийти на допомогу назавжди залишаться у пам’яті колег і всіх, хто мав честь працювати разом із ним.

Світла пам’ять про Володимира Шпака житиме в серцях рідних, друзів та медичної спільноти.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким покійного.

Вічна пам’ять.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *