Світла пам’ять лікарю: не стало Володимира Шпака

Колектив Центр екстреної медичної допомоги з глибоким сумом повідомив про непоправну втрату — після тривалої хвороби помер лікар медицини невідкладних станів Володимир Федорович Шпак (24.11.1957 р. н.).

Володимир Федорович був відданим своїй справі фахівцем, людиною великої доброти, відповідальності та щирості. Його професіоналізм, людяність і готовність завжди прийти на допомогу назавжди залишаться у пам’яті колег і всіх, хто мав честь працювати разом із ним.

Світла пам’ять про Володимира Шпака житиме в серцях рідних, друзів та медичної спільноти.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким покійного.

Вічна пам’ять.