17:54 | 4.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

Небесне військо поповнив захисник Ігор Халанич з Тернопільщини

На жаль, небесне військо поповнив ще один наш земляк… Повідомляють у Підгороднянській громаді.

2 березня під час стаціонарного лікування у Військово-Медичному Клінічному центрі Західного регіону помер молодший сержант Халанич Ігор Михайлович, 04.10.1972 року народження – не витримало серце.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе. Вічна та світла памʼять Захиснику!

Похорон відбудеться у п’ятницю, 6 березня, в селі Драганівка, звідки родом дружина покійного.
Траурний кортеж о 10:00 виїжджає з Дому печалі, що на вул. Микулинецькій у Тернополі. Прибуття в громаду очікуємо о 10:15. Живий коридор вшанування Героя починаємо формувати від нижньої зупинки в селі Підгороднє, відтак через Почапинці до церкви Св. Онуфрія. Звідти кортеж вирушить на Драганівку. На в’їзді в село (біля знаку) буде сформовано колону, яка супроводжуватиме воїна до церкви Пресвятої Трійці, де й відбудеться чин похорону.
Панахида відбудеться завтра, 5 березня, о 19.00 в Домі печалі.

З метою вшанування пам’яті Захисника Халанича Ігоря Михайловича, 5-6 березня оголошено Днями жалоби на території Підгороднянської територіальної громади.

НА ЗНАК СКОРБОТИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ:

приспущення Державного Прапора України на будівлях і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності;

заборонити звучання розважальної музики в закладах торгівлі та ресторанного господарства на території Підгороднянської сільської територіальної громади в дні жалоби;

обмежити проведення розважальних та культурно – масових заходів на території громади.

