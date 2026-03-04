Небесне військо поповнив захисник Ігор Халанич з Тернопільщини
На жаль, небесне військо поповнив ще один наш земляк… Повідомляють у Підгороднянській громаді.
2 березня під час стаціонарного лікування у Військово-Медичному Клінічному центрі Західного регіону помер молодший сержант Халанич Ігор Михайлович, 04.10.1972 року народження – не витримало серце.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе. Вічна та світла памʼять Захиснику!
З метою вшанування пам’яті Захисника Халанича Ігоря Михайловича, 5-6 березня оголошено Днями жалоби на території Підгороднянської територіальної громади.
НА ЗНАК СКОРБОТИ ЗАБЕЗПЕЧИТИ:
приспущення Державного Прапора України на будівлях і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності;
заборонити звучання розважальної музики в закладах торгівлі та ресторанного господарства на території Підгороднянської сільської територіальної громади в дні жалоби;
обмежити проведення розважальних та культурно – масових заходів на території громади.