У Тернополі розшукують власника покинутого авто на вулиці Новий Світ

У Тернопіль триває робота з очищення території громади від занедбаних і покинутих транспортних засобів. Працівники муніципальної інспекції проводять обстеження вулиць та дворів, виявляючи автомобілі, які тривалий час не експлуатуються, займають паркувальні місця та створюють перешкоди для мешканців.

Зокрема, за адресою вул. Новий Світ, 95, на території зелених насаджень виявлено занедбаний автомобіль Opel Ascona 16D, державний номерний знак 027-00 ТІ. Транспортний засіб ускладнює проведення робіт із благоустрою.

В управлінні муніципальної інспекції просять власника або користувача автомобіля, а також осіб, яким відома інформація про його власника, звернутися за адресою: м. Тернопіль, вул. Коновальця, 8. Телефони для довідок: +380674473186, +380674473278 (Viber).

У разі якщо до 13 березня 2026 року власника не буде встановлено, відповідно до рішення виконавчого комітету від 26.11.2025 №1660 «Про виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території Тернопільської міської територіальної громади», автомобіль буде переміщено на спеціальний майданчик або стоянку.

Для повернення транспортного засобу власнику необхідно буде надати документи, що підтверджують право власності, та відшкодувати витрати на перевезення і зберігання автомобіля.