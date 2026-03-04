Пʼять тернопільських шкіл та коледж отримають понад 2,5 млн грн на ремонти та обладнання

Тернопільські школи та коледжі отримають понад 2,5 млн грн на ремонти та обладнання

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про розподіл коштів бюджету розвитку на 2026 рік, відповідно до якого низка закладів загальної середньої освіти Тернопільської громади отримає фінансування для проведення капітальних ремонтів та придбання обладнання. Загальна сума виділених коштів становить 2 506 617 грн.

Кошти спрямовуються як на усунення аварійних ситуацій і капітальні ремонти, так і на придбання основних засобів.

Розподіл фінансування по закладах:

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №4 – 300 000 грн на комп’ютерну техніку, оргтехніку та інтерактивні панелі;

ТСШ І-ІІІ ступенів №7 – 100 000 грн на придбання комп’ютерної техніки;

ТНВК ШМЛ №15 ім. Лесі Українки – 1 629 400 грн на капітальний ремонт будівлі через аварійну ситуацію;

ТСШ І-ІІІ ступенів №17 ім. Володимира Вихруща – 440 217 грн на капітальний ремонт спортивного залу через аварійну ситуацію;

ТЗОШ І-ІІІ ступенів №19 – 37 000 грн на коригування проєктних робіт та експертизи для капітального ремонту.

Окрім того, 460 000 грн цільового фонду спрямовано Галицькому фаховому коледжу імені В’ячеслава Чорновола для закупівлі обладнання в рамках публічного інвестиційного проєкту «Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахово передвищої освіти, забезпечення ефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору».

Реалізація цих заходів сприятиме покращенню умов навчання, безпеки та доступності освітніх закладів Тернополя.