У Тернополі проблеми з опаленням та гарячою водою. Коментар Тернопільміськтеплокомуненерго

У Тернополі в окремих багатоквартирних будинках можливі перебої з подачею теплоносія. Причиною стали аварійні ремонтні роботи на тепломережах, які проводять фахівці Тернопільміськтеплокомуненерго.

Як повідомили на підприємстві, значне навантаження на електричне обладнання виникло через часті вимкнення та увімкнення електроенергії впродовж останніх місяців. Саме це спричинило несправності на тепломережах.

Несправності обладнання виникають у різних районах Тернополя, тому попередити споживачів заздалегідь про проведення тих чи інших робіт не завжди є можливим.

Наразі працівники комунального підприємства працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше усунути всі неполадки. Роботи активізовано також завдяки покращенню погодних умов та підвищенню температури зовнішнього повітря.

У підприємстві зазначають, що виконання цих робіт дозволить забезпечити стабільну роботу системи теплопостачання, не завершувати опалювальний період передчасно та продовжувати здійснювати подачу гарячого водопостачання.

Крім того, для підвищення надійності надання послуг у роботу вводяться індивідуальні теплові пункти (ІТП). Під час переключення на них можливі короткочасні вимушені паузи у подачі теплоносія та гарячої води.

У підприємстві перепрошують споживачів за тимчасові незручності та дякують за розуміння.