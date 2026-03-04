Понад 600 образів Тараса Шевченка: феномен колекціонера з Чорткова

Життя – річ парадоксальна. Можна роками знати людину, вітатися чи не щодня, спілкуватися про роботу й побут – і водночас навіть не здогадуватися про її справжню пристрасть. Саме так можна сказати про 72-річного уродженця Копичинців, мешканця Чорткова Богдана Гладія, повідомляє чортківська міська рада.

Більшу частину свого життя він присвятив педагогіці – викладав фізику у різних навчальних закладах, виховав не одне покоління учнів. Проте його найбільше захоплення жодного стосунку до точних наук не має.

Від двох значків – до понад шести сотень

Історія колекції розпочалася у 1963 році. Тоді десятирічному Богданові батько подарував два металеві значки із зображенням Кобзаря. Саме з них почалася справа, яка триватиме понад шістдесят років.

Через десять років у колекції було вже 16 значків. Ще за два десятиліття – 157. Пан Богдан почав відвідувати зібрання колекціонерів: купував, обмінювався, досліджував історію кожного експоната. Згодом, коли підріс син Максим і в домі з’явився інтернет, пошук раритетів вийшов на новий рівень. Онлайн-аукціони – українські й закордонні – відкрили доступ до унікальних позицій.

Сьогодні колекція налічує понад 600 значків на тематику Тараса Шевченка. Географія – вся Україна, а також Канада, США, Франція. Тематика різноманітна: значки з Одещини у формі кораблів, масивні «байкерські» варіанти, серії, присвячені періоду заслання поета. Матеріали – метал, дерево, пластик.

Експонати з історією

Найстаріший значок датований 1914 роком – це один із найцінніших артефактів колекції. Деякі екземпляри пан Богдан розшукував десятиліттями. Є такі, на які пішло 40 років пошуку.

Особливої ваги набули значки, надіслані колекціонерові з Донеччини у часи АТО. Коли рідне селище відправника окупували російські війська, він переслав пам’ятні для себе речі Богданові Гладію – щоб вони збереглися й продовжили свою історію. Ці експонати стали не лише предметами колекціонування, а й символами пам’яті та незламності.

Перша публічна виставка

Попри масштаб зібрання, широка публіка побачила його лише тепер. У Центрі культурних послуг ім. К. Рубчакової відбулася перша відкрита виставка колекції. Раніше вона експонувалася переважно у навчальних закладах.

Цінність цієї колекції – не лише у кількості чи віці експонатів. Вона – у послідовності, терпінні та вірності одній ідеї, що триває понад шість десятиліть. Від двох значків у 1963 році – до масштабної публічної експозиції сьогодні. І, схоже, це лише новий етап великої особистої історії.