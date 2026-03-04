Смерть 55-річної жінки на Кременеччині: поліція розслідує можливу лікарську недбалість

Слідчі Кременецького районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання медичними працівниками професійних обов’язків, що могло призвести до смерті пацієнтки.

Як повідомили у Національній поліції України, інформацію про можливе правопорушення правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Жителька одного із сіл Кременеччини оприлюднила допис, у якому звинуватила лікарів у смерті своєї матері 1970 року народження.

Слідчі запросили заявницю до підрозділу поліції для з’ясування всіх обставин. Жінка надала письмову заяву, в якій виклала деталі події.

За її словами, вона наполягала на проведенні додаткових обстежень та просила перевезти матір до медичного закладу в Тернополі. Однак, як стверджує заявниця, лікарка відмовляла, зазначаючи, що у цьому немає потреби.

16 лютого 55-річна жінка померла.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Санкція статті передбачає кримінальну відповідальність у разі доведення вини.

Наразі триває досудове розслідування. У межах провадження правоохоронці призначать необхідні експертизи, встановлять усі обставини події та нададуть правову оцінку діям медичних працівників.