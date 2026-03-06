Угорщина заховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку, захоплені 5 березня, на закритій території свого Антитерористичного центру.

Про це повідомило джерело “Європейської правди”.

Раніше в Ощадбанку повідомили, що місцеперебування автомобілів, які перевозили 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кг золота, встановлене представниками українського посольства в Будапешті та Міністерства закордонних справ України.

Як відомо, Антитерористичний центр Угорщини – це силова структура, підконтрольна угорському Міністерству внутрішніх справ. Раніше центр вже залучали для антиукраїнських урядових акцій, наприклад у випадку із затриманням та видворенням українського ексдипломата.

Водночас місцеперебування 7 співробітників Ощадбанку, які супроводжували інкасаторські автомобілі, залишається невідомим.

Вночі 6 березня Національний банк України зробив офіційну заяву, звинувативши владу Угорщини у незаконному захопленні інкасаторських бригад державного Ощадбанку. Йдеться про два автомобілі, що здійснювали регулярне транскордонне перевезення валюти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йдеться про українських заручників режиму Орбана та закликав Будапешт негайно звільнити працівників банку та повернути викрадене майно.

Нагадаємо, що напередодні угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан пригрозив силою відновити постачання російської нафти через Україну нафтогоном “Дружба”.