У Байківцях водії елітних авто… крадуть щебінь

Про це йдеться на офіційній сторінці Байковецької сільської ради:

“Нема потреби нікого переконувати, що у Байківцях живуть дуже багаті люди. Принаймні, у тій його частині, що межує з Тернополем. І їздять вони не на «Жигулях» і навіть не на «Ланосах». А їздять вони на дорогих… Ні, не так! На дуже дорогих, на шалено дорогих авто. Інколи так і хочеться запитати їх, звідки у них такі гроші. Після побаченого недавно, напрошується відповідь: «Вкрали!». Звісно, це стосується лише окремих «нових українців».

Але…Небайдужі громадяни бачили, як на вулиці Корольова, де зараз встановлюється тротуар, власники авто, які коштують десятки тисяч доларів, вантажили у багажники… щебінь.

Дикість якась! Красти щебінь мішками?! І перевозити шикарною іномаркою?

Чесно кажучи, не вистачає слів, щоб якось висловити побачене.

До речі, сільській раді відомі номери та марки тих машин. Але ми їх зараз не оприлюднюємо, щоб не знеславити власників на всі Байківці і весь Тернопіль. Тільки більше ніколи не крадіть! Будь ласка.

Бо наступного разу ми таки назвемо імена та прізвища горе-героїв”.