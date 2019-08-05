У ТНМУ відбулося зарахування абітурієнтів на державну форму навчання

1 серпня 2019 року відбулося засідання приймальної комісії Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського щодо зарахування вступників на державну форму навчання.

Голова приймальної комісії – ректор ТНМУ, професор Михайло Корда на початку засідання подякував всім членам комісії за відмінну роботу.

На спеціальність «Медицина» було подано 1364 заяви від абітурієнтів. З них на державну форму навчання 220 вступників зараховані.

Також цього дня приймальна комісія проголосувала за зарахування 5 осіб для навчання на спеціальності «Стоматологія». Прохідний бал склав 194,9.

На спеціальність «Фармація» на відкриту конкурсну пропозицію від абітурієнтів надійшло 494 заяви. Рекомендовано до вступу 11 осіб. Прохідний бал на цю спеціальність склав 184.

На здобуття освіти за спеціальністю «Медсестринство» приймальна комісія рекомендувала на вступ 5 осіб, а на здобуття освіти «Парамедик» – 15 осіб. Всі ці абітурієнти були зараховані на державну форму навчання.

Під час наступного свого засідання приймальна комісія прийматиме рішення з приводу зарахування абітурієнтів, які виявили бажання здобувати медичну освіту за контрактною формою навчання.

Прес-служба Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.