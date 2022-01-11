У Тернополі стартувала масштабна акція

«Даруємо книги з любов’ю». У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей стартувала масштабна акція. Так, упродовж кількох тижнів усі охочі можуть приносити сюди книги для діток, а вже напередодні 14 лютого всі учасники акції отримають від бібліотеки приємні подарунки, пише Т1.

«Читачам, які принесуть книги, ми видаємо лоти. Дані лоти приймуть участь у розіграші. Сам розіграш 14 лютого. Дарувальники отримають від бібліотеки книги, які будуть нові та цікаві, а також вони стануть читачами нашої бібліотеки», — розповіла бібліотекарка Марія Наконечна.

Організовують акцію «Даруємо книги з любов’ю» у бібліотеці вже 6 рік поспіль. Торік частину зібраних книг організатори передали до сиротинців та інших дитячих установ, де найбільше потребували нової літератури.