Огляд проктолога – як відбувається? Розкажуть тернопільські лікарі

Як це не дивно, але деякі пацієнти бояться огляду у проктолога. Щоправда, після його проведення всі, хто лякається, дивуються, що огляд проходить безболісно і стверджують, що дарма боялися.

Давайте позбавимося таких страхів і піклуватися про найдорожче, що у нас є – про своє здоров’я. Ця стаття для Вас та ваших знайомих.

Почнемо спочатку

Отже, Ви прийшли до проктолога на прийом. Ви вже підготувалися як морально, так і фізично. Початок – розмова з лікарем. Без жодного сорому розкажіть про свою хворобу так, як ви це уявляєте, бажано докладно. Лікар уточнить ті деталі, які найважливіші у діагностиці хвороби та побудові картини здоров’я пацієнта. Найважливіші деталі лікар внесе у висновок. Потім, підписавши згоду, пацієнт проходить у процедурний кабінет.

Там вас зустріне медична сестра – помічник лікаря – і підкаже, як потрібно підготуватися безпосередньо до обстеження. На цьому етапі пацієнт роздягається, одягає спеціальну одноразову білизну. Потім медсестра допоможе пацієнту правильно лягти на оглядову кушетку, щоб обстеження проходило максимально комфортно.

Етапи огляду

Безпосередньо обстеження проктолога включає певні необхідні етапи. Вони йдуть один за одним і не займають багато часу. Етапи такі:

візуальний огляд заднього проходу та прилеглих областей тіла;

кваліфіковане пальцеве дослідження прямої кишки;

аноскопія – огляд на глибину 4-6 см – це частина тіла, з проблемами якої найчастіше звертаються пацієнти.

Додатково може проводитись ректороманоскопія – огляд прямої та нижньої частини сигмовидної кишки до 25-30 см.

Чому так багато всього? Ця серія досліджень дозволяє максимально точно встановити картину здоров’я пацієнта у цій частині тіла.

Основні методи обстеження у проктолога

Тепер коротка характеристика методів обстеження і найголовніше, що відчуває при цьому пацієнт.

Під час огляду пацієнт лежить у максимально розслабленому стані. Проводиться візуальний огляд області заднього проходу, промежини, крижів.

Далі при пальцевому дослідженні м’яких тканин анального каналу, тазового дна використовується знеболюючий гель для максимального комфорту пацієнта. Що ж відчуває пацієнт? Та нічого надприродногоАле є одна важлива відмінність – для виявлення проблемних місць лікареві іноді доводиться трохи натиснути на тканину. Якщо у якомусь місці боляче чи дискомфортно – обов’язково скажіть про це.

Коли цей етап може бути болючим? Практично в одному випадку – якщо у пацієнта є анальна тріщина і сам похід “по-великому” дуже болісний. В інших випадках етап проходить цілком комфортно.

На наступному етапі обстеження – аноскопії – вводиться для огляду коротка трубочка 2,5 см у діаметрі, це супроводжується невеликим дискомфортом. При цьому лікар може попросити напружитись – для визначення стану гемороїдальної тканини.

Ці етапи обстеження також безболісні, якщо у пацієнта немає сильного болю при випорожненні кишки. У решті випадків огляд безболісний абсолютно.

Тому. Будьте здорові і відвідуйте лікаря вчасно!

Консультація проктолога та відеоаноскопія в «Оксфорд Медікал» вартує 450 грн. Прийом ведуть як лікар-чоловік, так і лікар-жінка.

Для попереднього запису телефонуйте за номером (068) 752 52 52 чи (0352) 52 52 52.