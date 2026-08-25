Перекинувся на дорозі: на Тернопільщині травмувався 19-річний мотоцикліст

На Чортківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 19-річний мотоцикліст.

Аварія сталася 24 серпня близько 20:30. За попередніми даними, житель Чортківського району, 2007 року народження, керуючи мотоциклом GEON CR6 R, не впорався з керуванням. У результаті транспортний засіб перекинувся на проїжджій частині.

Потерпілого із забоями та іншими тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Про травмованого до поліції повідомив черговий лікар. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група.

У потерпілого взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Причини та всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.