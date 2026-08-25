Гранати, карабіни, пістолети та сотні набоїв: на Тернопільщині викрили чотирьох збройних «домашніх арсенальників»

На Тернопільщині правоохоронці викрили чотирьох людей, яких підозрюють у незаконному зберіганні зброї. Двоє з них також, за даними слідства, займалися її збутом.

Про це повідомили у Чортківській окружній прокуратурі.

За даними слідства, мешканець Чортківського району систематично продавав зброю та боєприпаси. Правоохоронці задокументували продаж автомата Калашникова АК-74 з патронами за 1300 доларів США, а також саморобного обріза мисливської рушниці та бойових патронів за 8900 гривень.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили ще три гранати та понад 500 патронів.

Крім того, викрили ще трьох людей, які, за даними слідства, зберігали вдома зброю та боєприпаси без необхідних дозволів.

У мешканця Хмельницької області, якому також інкримінують збут зброї, виявили дві гвинтівки, дві рушниці, понад 150 патронів різного калібру, змінні стволи та механізми.

У жителів Борщівщини вилучили дві гладкоствольні рушниці, три карабіни, два пістолети, десятки набоїв, порох, піротехнічні засоби та комплектуючі до зброї.

Чотирьом особам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Двом фігурантам також інкримінують незаконний збут зброї.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Чортківського районного управління поліції.

Водночас відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.