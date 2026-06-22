Мінус 25% на опаленні: як ОСББ у Чорткові зекономило газ
У Чорткові (Тернопільська область) реалізація програми «Енергодім» Фонду енергоефективності вже демонструє конкретні результати — мешканці утеплених будинків отримують відчутну економію на опаленні.
Один із прикладів — ОСББ «Калина-2» (вул. Кн. В. Великого, 20), де проведено комплексну термомодернізацію будинку.
Що зробили в будинку:
- утеплили фасад;
- утеплили дах;
- замінили вікна та двері у місцях загального користування.
Результат — мінус 25% споживання газу
Порівняння двох опалювальних сезонів показало суттєву економію:
- 2024/2025 рік: 1 208 куб. м газу
- 2025/2026 рік: 903 куб. м газу
Попри більш тривалу та холодну зиму, споживання зменшилося на 305 куб. м, або приблизно 25% економії.
Вартість та фінансування проєкту
Загальна вартість термомодернізації склала 9,6 млн грн, які були розподілені так:
- 70% — Фонд енергоефективності;
- 15% — Чортківська міська рада;
- 15% — внесок співвласників будинку.
Результат для мешканців
Після модернізації будинок став теплішим узимку та комфортнішим у міжсезоння, а витрати на опалення суттєво зменшилися. Окрім економії, зросла і привабливість житла.