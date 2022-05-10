Бракує пального: третину рейсів з Тернопільського автовокзалу відмінили

З Тернопільського автовокзалу не виїхали майже півтори сотні автобусів. Це становить третину рейсів. Причина – брак пального. Про це розповіла Суспільному диспетчерка вокзалу Мар’яна Моравська.

За її словами, проблема виникає на всіх напрямках. Така ситуація в області триває майже тиждень.

“На сьогодні майже 70% рейсів виконують, решту не реалізують у зв’язку з нестачею пального, немає можливості заправити транспорт. Також рейси затримуються, особливо, прохідні. Через складну ситуацію водії довго стоять у чергах на автозаправних станціях. Зі слів перевізників, якщо є можливість заправитися, вони можуть навіть з вечора стояти в чергах, стараються залити в баки пальне та зранку виїхати на лінію”.

Суспільне Тернопіль Мар’яна Моравська, диспетчерка Тернопільського автовокзалу

Водій Володимир Солонина їздить до Підгайців. Каже, вранці виїхав на рейс, доїхав до Тернополя, і пального більше не має.

“На ОККО давали на фішку 15-20 літрів, але немає зараз, ось на нулях все стоїть. Сюди заїхав, назад нема на чому вернутися”.

Суспільне Тернопіль Третину рейсів з Тернопільського автовокзалу відмінили

Водій Зеновій з колегою мають рейс Тернопіль-Вибудів. Чоловіки кажуть, на сьогодні пальним забезпечені.

“Ми ще можемо здійснювати рейси. Наш власник старається для нас. Ночами не спить і дістає нам трішки солярки. Там 5 літрів, там 10, там 20, і так ми їздимо. Він не спить вночі, щоби ми їхали вдень”.

Суспільне Тернопіль Автобуси, які вдалося заправити

Водій Володимир їде в Кременецькому напрямку.

“То ж як лотерея: пальне один день може бути, один день – не бути. Солярка ось 65 гривень талони продають. Будь ласка, бери, заїжджай, черги нема. Тридцять літрів – це 1950 гривень. Якщо порахувати, мені повний автобус пасажирів треба привезти сюди, тільки щоби заправитися”.

Суспільне Тернопіль Водій Володимир

Водій Олександр їздить до Почаєва. Каже, напередодні зміг придбати 20 літрів дизелю. Щоби знайти пальне, використовує додаток.

“Ми не стоїмо в черзі. Там нема черги, де за додатком”.

Тернополянка Марія Бодасюк чекає на автобус до Львова. Говорить, на цей напрямок є всі рейси.

“Я купувала квиток на касі, труднощів ніяких не було, черга маленька”.

Суспільне Тернопіль На Тернопільському автовокзалі

Голова обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів, що більшість дизелю зараз відправляють на потреби армії.

“Ситуація з пальним в області залишається критичною. Закликаю населення не використовувати пальне для власних потреб, а зберегти його для військових, яким воно зараз потрібне найбільше. Очікуємо, що постачання пального зросте протягом тижня”, – повідомив Труш.