На Тернопільщині вводять тепловий режим: обмежать рух великовагового транспорту
Сьогодні з 13:00 на території Тернопільської області запроваджується тепловий режим, який передбачає тимчасові обмеження руху великовагового транспорту.
Як повідомляють у відповідних службах, рішення ухвалено з метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнувань у період високих температур.
Обмеження діятимуть за умови, якщо температура повітря перевищує +28°C. У цей час вантажним автомобілям заборонено рух автошляхами області.
Заборона стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Водіям пропонують перечекати спекотний період на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки, зокрема у смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
За дотриманням правил дорожнього руху стежитимуть екіпажі патрульної поліції.
Водіїв великовагового транспорту закликають враховувати цю інформацію під час планування маршрутів.