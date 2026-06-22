На Тернопільщині вводять тепловий режим: обмежать рух великовагового транспорту

Сьогодні з 13:00 на території Тернопільської області запроваджується тепловий режим, який передбачає тимчасові обмеження руху великовагового транспорту.

Як повідомляють у відповідних службах, рішення ухвалено з метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнувань у період високих температур.

Обмеження діятимуть за умови, якщо температура повітря перевищує +28°C. У цей час вантажним автомобілям заборонено рух автошляхами області.

Заборона стосується транспорту з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Водіям пропонують перечекати спекотний період на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки, зокрема у смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

За дотриманням правил дорожнього руху стежитимуть екіпажі патрульної поліції.

Водіїв великовагового транспорту закликають враховувати цю інформацію під час планування маршрутів.