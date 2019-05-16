На Тернопільщині перевіряють підприємства, які здійснюють технічне обслуговування ліфтів

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та окремого доручення Голови Держпраці України Романа Чернеги, у травні головні державні інспектори Управління Держпраці у Тернопільській області розпочали позапланові перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері технічного обслуговування ліфтового господарства.

Контрольними заходами заплановано перевірити 11 підприємств, які здійснюють діяльність у сфері технічного обслуговування ліфтового господарства. Управління Держпраці розробило графік проведення позапланових перевірок щодо дотримання вимог законодавства у сфері охорони праці та промислової безпеки цих суб’єктів господарювання. Перевірки триватимуть з травня по листопад 2019 р.

Першочергово, фахівці звертатимуть увагу на наявність документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законодавством; своєчасне проведення технічних оглядів або експертних обстежень ліфтів; наявність навченого персоналу; наявність засобів колективного та індивідуального захисту та його застосування; наявність призначених працівників, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів; наявність положень, інструкцій та інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на робочих місцях.

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