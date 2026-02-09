Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Петро Душа з Тернопільщини

Скорботна звістка вкотре сколихнула Козівську громаду, повідомляє селищний голова Сергій Добалюк.

На жаль, підтвердилась загибель нашого земляка, військовослужбовця Душі Петра Степановича (1971 р.н.), який понад рік вважався зниклим безвісти.



Життя військового обірвалося 5 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Григорівка Донецької області.



Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.

Вічна пам’ять та шана Герою

