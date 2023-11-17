На Тернопільщині переглянуть доцільність публічних закупівель на суму 273 мільйони гривень

Результати перевірок робочої групи із забезпечення прозорості та підзвітності органів публічної влади на Тернопільщині.

За період з 10.10.2023 по 17.11.2023 співробітниками управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області до органів місцевого самоврядування Тернопільської області скеровано 33 листи для перегляду доцільності проведення публічних закупівель чи приведення документації до належних вимог відповідно, до чинного законодавства України, на загальну суму 273 млн 132 тис. 832,2 грн.

Робочою групою й надалі проводиться моніторинг публічних державних закупівель для фінансового контролю щодо виявлення та усунення порушень стосовно здійснення витрат з бюджету під час проведення процедур закупівель, укладення договорів за їх результатами.

Нагадаємо, що з моменту утворення робочої групи із забезпечення прозорості та підзвітності органів публічної влади на території області, органами досудового розслідування розпочато 2 кримінальні провадження за фактом привласнення/розтрати бюджетних коштів.