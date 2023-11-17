У Михайла Головка забрала 805 тис.грн. в дохід держави і «закрили» його вдома

17 листопада 2023 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП, та змінив запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради, який підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

За рішенням суду до указаного підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт. Також, за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тис. грн, які були внесені в якості застави за особу.

Нагадаємо, 26.06.2023 голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Деталі – https://cutt.ly/0wy804qW.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.