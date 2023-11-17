Делегація компанії Креатор-Буд стала учасником Міжнародного форуму «RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 2023» у Варшаві

Під час RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 2.0 14 листопада 2023 року у Варшаві, Польща, відбулася дискусійна панель, присвячена темі “Особливості будівельного ринку України та перший досвід відбудови”.

Її модератором став Філіп Кремптон, Президент Федерації європейської будівельної промисловості (#FIEC), який зазначив, що відновлення вже розпочалося: “Україна вже почала відбудовувати інфраструктуру, яка була зруйнована в результаті російської агресії. На політичному полі державарухається до вступу в ЄС. Ціль, до якої ми всі прагнемо – відбудувати кращу Україну, дотримуючись міжнародних стандартів”. Серед запрошених учасників дискусійної панелі, яка відбувалась у Польщі протягом двох днів, Голова Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда:

– Щоразу отримую безліч інсайтів та позитивних емоцій, коли потрапляю на заходи як сьогоднішній Recovery Construction Forum від Конфедерація будівельників України . Присвячені відбудові України та взаємодії українського те європейського бізнесу, вони збирають людей зі спільним баченням, але різним досвідом та інструментами, що можна використати для загальної мети. Ч и це участь у якості спікера, чи просто відвідувача , як сьогодні — це можливість зібратись великим колом однодумців задля вирішення важливих завдань. Адже після розмов та роздумів наступає час дій, і від кожного з нас залежить наскільки успішно ми здолає мо сьогоднішні виклики, – стверджує Ігор Гуда.