Делегація компанії Креатор-Буд стала учасником Міжнародного форуму «RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 2023» у Варшаві
Під час RECOVERY CONSTRUCTION FORUM 2.0 14 листопада 2023 року у Варшаві, Польща, відбулася дискусійна панель, присвячена темі “Особливості будівельного ринку України та перший досвід відбудови”.
Її модератором став Філіп Кремптон, Президент Федерації європейської будівельної промисловості (#FIEC), який зазначив, що відновлення вже розпочалося: “Україна вже почала відбудовувати інфраструктуру, яка була зруйнована в результаті російської агресії. На політичному полі державарухається до вступу в ЄС. Ціль, до якої ми всі прагнемо – відбудувати кращу Україну, дотримуючись міжнародних стандартів”. Серед запрошених учасників дискусійної панелі, яка відбувалась у Польщі протягом двох днів, Голова Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда: