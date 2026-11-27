З 27 листопада 2026 року Андрій Ференц — новий керівник Бучацької окружної прокуратури.

На адміністративну посаду його призначено наказом виконувача обов’язків Генерального прокурора Антона Ковальського за рекомендацією Ради прокурорів України.

До призначення керівником Бучацької окружної прокуратури Андрій Ференц обіймав посаду заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури