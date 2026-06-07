На війні загинув захисник Павло Барнасевич з Тернопільщини
На війні загинув мешканець с.Кровинка солдат Барнасевич Павло Миколайович, 09.07.1992 року народження, повідомляє теребовлянська міська рада.
Життя захисника обірвалося 30 травня 2026 року внаслідок мінно-вибухової травми під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі населеного пункту Могриця Сумського району Сумської області.
Павло Барнасевич проходив службу на посаді стрільця – помічника гранатометника. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, мужньо боронив Україну, її свободу та незалежність.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у скорботі разом з вами. Світла пам’ять про Павла назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав, любив і поважав.
Вічна і світла пам’ять Герою!
Герої не вмирають!