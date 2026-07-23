OPEN AIR FEST в Агроленді: Max Barskih і TVORCHI запалили Тернопільщину

16 липня у комплексі «Агроленд» у Великому Ходачкові під Тернополем відбулася одна з наймасштабніших музичних подій літа — MAX BARSKIH OPEN AIR FEST.

Фестиваль зібрав чимало гостей із Тернопільщини та інших регіонів України, які приїхали насолодитися живою музикою, літньою атмосферою та виступами популярних українських артистів.

«Агроленд» на один вечір перетворився на справжній епіцентр музичного життя. На відвідувачів чекали живі виступи, DJ-сети, фуд-корти, зони відпочинку та масштабне шоу просто неба.

Музичну програму відкрив гурт The Soul Delusion, який задав драйвовий настрій фестивалю. Згодом на сцену вийшов гурт TVORCHI, чиї пісні традиційно викликали бурхливу реакцію публіки.

Кульмінацією вечора став виступ Max Barskih. З перших хвилин артист зарядив публіку шаленою енергією. Сотні глядачів підспівували улюбленим композиціям, танцювали та створювали неймовірну атмосферу.

Протягом концерту прозвучали найвідоміші хіти співака, які вже давно стали саундтреками для багатьох українців. Глядачі не стримували емоцій, а кожна пісня супроводжувалася гучними оплесками та співом.

Завершували фестивальний вечір DJ-сети, які дозволили гостям ще довго не залишати танцювальний майданчик.

MAX BARSKIH OPEN AIR FEST став не лише концертом, а справжнім літнім святом музики, яке подарувало відвідувачам яскраві враження, позитивні емоції та незабутню атмосферу.