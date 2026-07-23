Без розрізів на черепі: у Тернополі видалили аденому гіпофіза через ніс

У КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» успішно провели одну з найскладніших операцій у нейрохірургії — ендоскопічне видалення аденоми гіпофіза.

Операцію виконала команда нейрохірургів спільно з ЛОР-хірургом Ігорем Хоружим.

Втручання провели через порожнину носа, без розрізів на черепі, із застосуванням сучасної системи нейронавігації. Така технологія дає змогу хірургам працювати з максимальною точністю у складній ділянці головного мозку та мінімізувати травматичність операції.

У лікарні зазначають, що впровадження сучасних методик і використання новітнього обладнання дозволяє надавати високоспеціалізовану допомогу жителям Тернополя та області навіть у найскладніших клінічних випадках.

«Кожна така операція — це результат щоденної роботи наших лікарів. Ми навчаємося, впроваджуємо нові методики та використовуємо сучасне обладнання, щоб жителі Тернополя могли отримати допомогу навіть у найскладніших випадках тут, у нашій лікарні», — повідомили у медзакладі.