Критично бракує крові: у Тернополі шукають донорів II Rh−

У Тернополі терміново шукають донорів крові рідкісної групи

Тернопільський обласний центр служби крові звернувся до жителів області з терміновим проханням допомогти поповнити запаси крові.

Наразі у медзакладі є гостра потреба у донорах II (другої) негативної групи крові (Rh−).

Усіх, хто має відповідну групу крові та не має протипоказань до донорства, закликають якнайшвидше прийти до Тернопільського обласного центру служби крові та здати кров.

Центр розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.