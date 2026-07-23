Поблизу Тернополя п’яний водій із 2,39 проміле врізався у вантажівку

Увечері 22 липня поблизу села Смиківці на Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки.

Як повідомили у патрульній поліції, близько 23:00 водій автомобіля Opel не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.

На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на місці за допомогою приладу Drager.

Результат огляду показав 2,39 проміле алкоголю, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні матеріали:

за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП);

(порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП); за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

У поліції вкотре закликають водіїв не сідати за кермо після вживання алкоголю, адже це створює небезпеку як для них самих, так і для інших учасників дорожнього руху.