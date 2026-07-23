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На Тернопільщині внаслідок зіткнення легківки та фургона травмувалися дві жінки

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Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 22 липня у селі Ліски Збаразької територіальної громади.

Як повідомляють правоохоронці, близько 07:30 на сільській дорозі зіткнулися легковий автомобіль Renault Kangoo та фургон Opel Vivaro.

У результаті аварії постраждали дві пасажирки легкового автомобіля. Жінки отримали травми середнього ступеня важкості.

Потерпілих госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

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