На Тернопільщині внаслідок зіткнення легківки та фургона травмувалися дві жінки
Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 22 липня у селі Ліски Збаразької територіальної громади.
Як повідомляють правоохоронці, близько 07:30 на сільській дорозі зіткнулися легковий автомобіль Renault Kangoo та фургон Opel Vivaro.
У результаті аварії постраждали дві пасажирки легкового автомобіля. Жінки отримали травми середнього ступеня важкості.
Потерпілих госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.