У Тернопільському ставі виявили тіло жінки: поліція встановлює її особу

23 липня у Тернополі в акваторії ставу поблизу «Острівця закоханих» виявили тіло невідомої жінки. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Повідомлення про тіло у водоймі надійшло від перехожих. На місце події виїхали слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції та рятувальники ДСНС, які дістали тіло з води.

За попередніми даними судово-медичного експерта, видимих тілесних ушкоджень на тілі загиблої не виявлено. Попередня причина смерті — утоплення. Остаточну причину встановлять після проведення необхідних експертиз.

На вигляд жінці близько 50–55 років. Вона має темне фарбоване волосся із сивиною. На момент виявлення була одягнена у чорний одяг. Документів, що посвідчують особу, при ній не було.

Наразі правоохоронці обстежують прилеглу територію, аналізують записи камер відеоспостереження та проводять інші слідчі дії для встановлення особи загиблої та всіх обставин трагедії.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок» (процедура, що застосовується для повного з’ясування обставин смерті). Триває перевірка.

Поліція просить усіх, хто може допомогти встановити особу жінки або володіє будь-якою інформацією про обставини події, повідомити про це за номером 102.