03:34 | 25.07.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині за добу ліквідували сім пожеж: у Золотій Слободі горів житловий будинок

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Упродовж минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільської області ліквідували сім пожеж у різних населених пунктах краю.

Наймасштабніша пожежа сталася у селі Золота Слобода, де загорівся житловий будинок. Вогонь охопив площу близько 70 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення полум’я на сусідню оселю.

Ще одна пожежа виникла у селі Синява, де горіла стерня на площі 0,08 гектара. Вогнеборці не дозволили вогню перекинутися на посіви та врятували 50 гектарів ячменю на корені.

Також рятувальники ліквідовували пожежі:

  • у місті Хоростків — горіла електрична розподільча шафа на електроопорі, вдалося врятувати житловий будинок;
  • у селі Пеньківці — займання сухої трави;
  • у селі Добрівляни — загорівся стовбур сухого дерева;
  • у селах Дзвинячка та Товсте — пожежі сухої рослинності.

До гасіння залучалися підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.

Наразі фахівці встановлюють причини виникнення усіх пожеж.

У ДСНС закликають мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки та не випалювати суху рослинність, адже навіть незначне займання може за лічені хвилини перерости у масштабну пожежу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *