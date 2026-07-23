У Шумській громаді виплатять компенсації постраждалим від негоди: що потрібно зробити

Постраждалим від негодЖителі Шумської громади, чиї будинки постраждали внаслідок нещодавньої стихії, незабаром отримають інформацію про розмір грошової допомоги на відшкодування збитків. Про це повідомив міський голова Вадим Боярський.

За його словами, найближчим часом працівники Шумської міської ради зв’яжуться з усіма власниками домогосподарств, які вже були обстежені спеціальними комісіями, та повідомлять суму компенсації.

Після цього постраждалим необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Шумської міської ради, де оформлять заяву. Для цього потрібно мати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

документ, що підтверджує право власності на пошкоджену будівлю;

довідку з банку з реквізитами рахунку (IBAN) для перерахування коштів.

За консультаціями можна звертатися на гарячу лінію ЦНАПу за номером 068 654 7511.

У міській раді також наголошують: якщо майно постраждало від стихії, але комісія ще не провела обстеження, до кінця поточного тижня ще можна подати заявку. Для цього потрібно звернутися на гарячу лінію Шумської міської ради за номером 068 692 7765.