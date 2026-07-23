На Тернопільщині розпочався сезон літніх грибів: не ризикуйте своїм здоров’ям!

Після дощів ліси Тернопільщини щедро дарують білі гриби, лисички та інші дари природи. Для багатьох жителів області «тихе полювання» – це улюблений відпочинок, сімейна традиція та можливість поповнити домашні запаси.

Однак варто пам’ятати: грибний сезон – це не лише час щедрих лісових знахідок, а й період підвищеного ризику отруєнь. Щороку в Україні реєструються випадки тяжких отруєнь, які виникають через вживання отруйних або умовно їстівних грибів, неправильне їх приготування чи зберігання. На жаль, інколи такі випадки закінчуються трагічно.

Навіть досвідчені грибники можуть помилитися. Деякі небезпечні гриби дуже схожі на їстівні, а дикорослі гриби здатні накопичувати солі важких металів, пестициди та інші токсичні речовини з ґрунту й повітря.

Гриби містять білки, вітаміни групи В, мінеральні речовини та інші корисні компоненти. Проте вони є важкою для перетравлення їжею, тому їх не рекомендують вживати дітям, вагітним жінкам, матерям, які годують грудьми, людям похилого віку та особам із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Як уберегти себе від отруєння?

збирайте лише ті гриби, у яких ви впевнені на 100 %;

не беріть молоді, старі, пошкоджені або червиві гриби;

не купуйте гриби на стихійних ринках чи вздовж автомобільних доріг;

не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, сміттєзвалищ та інших забруднених територій;

не куштуйте сирі гриби;

ретельно очищуйте та добре термічно обробляйте їх;

готові грибні страви зберігайте в холодильнику не більше доби.

Основні симптоми отруєння грибами:

• нудота та блювання;

• сильний біль у животі;

• діарея;

• запаморочення;

• судоми;

• сильна спрага;

• посиніння губ і нігтів;

• утруднене дихання;

• галюцинації або втрата свідомості.

Важливо знати, що перші ознаки можуть з’явитися як через 30 хвилин, так і через кілька діб після вживання грибів.

Якщо після споживання грибів ви або ваші близькі відчули погіршення самопочуття – не зволікайте! Негайно викликайте екстрену медичну допомогу. Самолікування може коштувати життя.

Бережіть себе та своїх рідних! Поділіться цим дописом – можливо, саме він допоможе комусь уникнути небезпечної помилки під час грибного сезону.