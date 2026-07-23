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На Тернопільщині розпочався сезон літніх грибів: не ризикуйте своїм здоров’ям!

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Після дощів ліси Тернопільщини щедро дарують білі гриби, лисички та інші дари природи. Для багатьох жителів області «тихе полювання» – це улюблений відпочинок, сімейна традиція та можливість поповнити домашні запаси.
Однак варто пам’ятати: грибний сезон – це не лише час щедрих лісових знахідок, а й період підвищеного ризику отруєнь. Щороку в Україні реєструються випадки тяжких отруєнь, які виникають через вживання отруйних або умовно їстівних грибів, неправильне їх приготування чи зберігання. На жаль, інколи такі випадки закінчуються трагічно.
❗Навіть досвідчені грибники можуть помилитися. Деякі небезпечні гриби дуже схожі на їстівні, а дикорослі гриби здатні накопичувати солі важких металів, пестициди та інші токсичні речовини з ґрунту й повітря.
Гриби містять білки, вітаміни групи В, мінеральні речовини та інші корисні компоненти. Проте вони є важкою для перетравлення їжею, тому їх не рекомендують вживати дітям, вагітним жінкам, матерям, які годують грудьми, людям похилого віку та особам із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
Як уберегти себе від отруєння?
✅ збирайте лише ті гриби, у яких ви впевнені на 100 %;
✅ не беріть молоді, старі, пошкоджені або червиві гриби;
✅ не купуйте гриби на стихійних ринках чи вздовж автомобільних доріг;
✅ не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, сміттєзвалищ та інших забруднених територій;
✅ не куштуйте сирі гриби;
✅ ретельно очищуйте та добре термічно обробляйте їх;
✅ готові грибні страви зберігайте в холодильнику не більше доби.
⚠️ Основні симптоми отруєння грибами:
• нудота та блювання;
• сильний біль у животі;
• діарея;
• запаморочення;
• судоми;
• сильна спрага;
• посиніння губ і нігтів;
• утруднене дихання;
• галюцинації або втрата свідомості.
⏳ Важливо знати, що перші ознаки можуть з’явитися як через 30 хвилин, так і через кілька діб після вживання грибів.
🚑 Якщо після споживання грибів ви або ваші близькі відчули погіршення самопочуття – не зволікайте! Негайно викликайте екстрену медичну допомогу. Самолікування може коштувати життя.
🌿 Бережіть себе та своїх рідних! Поділіться цим дописом – можливо, саме він допоможе комусь уникнути небезпечної помилки під час грибного сезону.

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