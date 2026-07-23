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У Чорткові заборонили курити в парках, біля храмів і на зупинках

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Виконавчий комітет Чортківської міської ради ухвалив рішення про заборону куріння в окремих громадських місцях на території громади.

Відтепер курити заборонено:

  • поблизу храмів та інших культових споруд;
  • на зупинках громадського транспорту;
  • біля закладів охорони здоров’я;
  • на дитячих та спортивних майданчиках;
  • у скверах, парках та місцях проведення масових заходів, за винятком спеціально відведених для цього місць.

У міській раді наголошують, що за порушення встановлених правил передбачена адміністративна відповідальність.

Розмір штрафу становитиме від 340 до 1360 гривень.

Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради. Його мета — зменшення впливу тютюнового диму на мешканців громади та створення більш безпечного і комфортного громадського простору.

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