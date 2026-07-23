У Чорткові заборонили курити в парках, біля храмів і на зупинках
Виконавчий комітет Чортківської міської ради ухвалив рішення про заборону куріння в окремих громадських місцях на території громади.
Відтепер курити заборонено:
- поблизу храмів та інших культових споруд;
- на зупинках громадського транспорту;
- біля закладів охорони здоров’я;
- на дитячих та спортивних майданчиках;
- у скверах, парках та місцях проведення масових заходів, за винятком спеціально відведених для цього місць.
У міській раді наголошують, що за порушення встановлених правил передбачена адміністративна відповідальність.
Розмір штрафу становитиме від 340 до 1360 гривень.
Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради. Його мета — зменшення впливу тютюнового диму на мешканців громади та створення більш безпечного і комфортного громадського простору.