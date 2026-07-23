Вимагав 15 тисяч доларів за вирішення справи про ДТП: на Тернопільщині викрили чоловіка

Жителю Тернопільщини повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як повідомляє Тернопільська обласна прокуратура, чоловік дізнався, що його земляк став учасником дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 КК України, а водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За версією слідства, підозрюваний звернувся до батька затриманого та запевнив, що має вплив на посадових осіб суду та правоохоронних органів і може посприяти призначенню покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

За свої послуги чоловік нібито вимагав 15 тисяч доларів США. Під час чергової зустрічі він знову підтвердив можливість отримання «потрібного» рішення суду та отримав обумовлену суму.

Після одержання коштів правоохоронці затримали підозрюваного.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.