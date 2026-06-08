«Тернопільводоканал» розпочинає очищення мереж: вода може бути каламутною

У Тернополі розпочинають масштабне промивання водопровідних мереж: можливе погіршення якості води та зниження тиску

У вівторок, 9 червня, КП «Тернопільводоканал» розпочне поетапне промивання міських водопровідних мереж. Першими роботи проведуть у мікрорайонах «Північний» та «Сонячний».

Як повідомляють на підприємстві, промивання необхідне для очищення труб від осаду заліза, який накопичився за багато років експлуатації мереж. Попри те, що після запуску другої станції знезалізнення вміст заліза у воді практично зведений до нуля, його залишки досі зберігаються на стінках окремих труб, особливо внутрішньобудинкових мереж.

На відміну від попередніх років, коли для промивки доводилося зупиняти насосні станції та залишати частину міста без водопостачання, нині роботи проводитимуть без припинення подачі води. Водночас у деяких районах можливе зниження тиску, а на верхніх поверхах будинків вода може тимчасово бути відсутньою. Тернополян просять завчасно зробити невеликі запаси води.

У «Тернопільводоканалі» також попереджають про можливе тимчасове погіршення якості води. Під час промивки осад заліза підійматиметься з труб, через що вода може змінити колір або стати каламутною.

Роботи стартують о 09:00. Для очищення мереж працівники використовуватимуть пожежні гідранти, через які вода разом із відкладеннями виводитиметься назовні. Тож мешканців просять не турбуватися, якщо побачать витоки води на вулицях мікрорайонів «Сонячний» та «Північний» — це частина технологічного процесу.

Про проведення промивки в інших мікрорайонах Тернополя водоканал повідомлятиме додатково. У разі несприятливих погодних умов роботи можуть перенести на іншу дату.