Нові правила для курей: на Кременеччині інспектували птахогосподарство

У Кременецькому районі перевірили умови утримання бройлерів за новими вимогами

Фахівці Кременецького районного управління провели виїзний захід на одному з птахогосподарств, де утримують бройлерів, щоб перевірити дотримання нових вимог законодавства у сфері благополуччя тварин, які набрали чинності з 1 січня 2026 року.

Під час перевірки спеціалісти оцінили умови утримання птиці, зокрема щільність посадки, стан підстилки, мікроклімат у приміщеннях, роботу систем вентиляції, опалення та напування. Також перевіряли доступність корму й води для всього поголів’я.

Окрему увагу приділили стану здоров’я бройлерів, наявності ознак стресу, травм чи захворювань, а також веденню документації щодо ветеринарних обробок, застосування лікарських засобів та обліку випадків загибелі птиці.

Під час візиту утримувачу надали роз’яснення щодо дотримання сучасних стандартів благополуччя тварин, зокрема щодо мінімізації стресових факторів та підтримання належних умов утримання. Також нагадали про вимоги, які необхідно виконувати у разі збільшення щільності посадки птиці.

Фахівці наголошують, що забезпечення належних умов утримання є важливою складовою сучасного птахівництва, адже безпосередньо впливає на здоров’я поголів’я, рівень смертності та якість продукції.

Проведений захід мав профілактичний та інформаційно-роз’яснювальний характер і був спрямований на підвищення обізнаності операторів ринку щодо нових законодавчих вимог.