У Тернополі вночі зіткнулися BMW та бус «На щиті»: травмувалася дитина

У Тернополі вночі зіткнулися автомобіль BMW X3 та бус «На щиті». Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 червня близько 01:00 на вулиці Микулинецькій.

За попередніми даними, на дорозі не розминулися BMW X3 та автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, який використорвують для перевезення полеглих захисників.

У результаті зіткнення травмувалася семирічна пасажирка BMW. Дівчинку з травмами легкого ступеня тяжкості госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.