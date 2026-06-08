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У Тернополі вночі зіткнулися BMW та бус «На щиті»: травмувалася дитина

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У Тернополі вночі зіткнулися автомобіль BMW X3 та бус «На щиті». Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 червня близько 01:00 на вулиці Микулинецькій.

За попередніми даними, на дорозі не розминулися BMW X3 та автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, який використорвують для перевезення полеглих захисників.

У результаті зіткнення травмувалася семирічна пасажирка BMW. Дівчинку з травмами легкого ступеня тяжкості госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

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