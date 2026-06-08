На Кременеччині зіткнулися два мотоцикли: один із водіїв – підліток у важкому стані

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 червня близько 21:30 на автодорозі поблизу села Лідихів Почаївської територіальної громади.

За попередньою інформацією, не розминулися два мотоцикли — FORTE CROSS 250 та Lifan KP200.

Унаслідок зіткнення травмувалися водії обох транспортних засобів. 23-річний кермувальник мотоцикла FORTE CROSS 250 отримав травми середнього ступеня важкості. Його госпіталізували до Кременецької лікарні.

Значно серйозніші ушкодження дістав 17-річний водій мотоцикла Lifan KP200. Підлітка у важкому стані доправили до Тернопільської обласної клінічної дитячої лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.