За 10 тисяч доларів до Молдови: у Тернополі викрили організатора «схеми для ухилянтів»

У Тернополі викрили чоловіка, який обіцяв військовозобов’язаному незаконно переправити його через кордон поза офіційними пунктами пропуску. Свої «послуги» він оцінив у 10 тисяч доларів США, проте встиг отримати лише першу частину суми.

За даними слідства, тернополянин на одній з АЗС познайомився із військовозобов’язаним і дізнався, що той хоче виїхати з країни. Організатор нелегального трансферу пообіцяв влаштувати знайомому безперешкодну подорож до Молдови, але попросив одразу дати 1 000 доларів завдатку.

Передача грошей відбулася біля одного з житлових будинків у Тернополі, де чоловіка затримали правоохоронці.

Наразі чоловіку оголошено про підозру за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

Розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП за оперативного супроводу працівників Тернопільського управління ДВБ НП України.