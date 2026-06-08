До десяти тернопільських вулиць припинять водопостачання 10 червня
У зв’язку з переключенням будинків до нової водопровідної мережі на вул. Євгена Мєшковського з 09.00 до 17.00 год 10 червня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень за адресами:
🔹вул. Олекси Довбуша,
🔹вул. Новосонячна,
🔹вул. Андрія Малишка,
🔹вул. Глибока,
🔹вул. Василя Стефаника,
🔹вул. Івана Богуна,
🔹вул. Івана Пулюя,
🔹вул. Євгена Мєшковського,
🔹вул. Нова,
🔹вул. Сонячна.
Тернопільводокан перепрошуєм за тимчасові незручності та закликає подбати про запаси води.