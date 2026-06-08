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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

До десяти тернопільських вулиць припинять водопостачання 10 червня

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У зв’язку з переключенням будинків до нової водопровідної мережі на вул. Євгена Мєшковського з 09.00 до 17.00 год 10 червня буде припинено подачу холодної води до житлових будинків та адміністративних приміщень за адресами:

🔹вул. Олекси Довбуша,

🔹вул. Новосонячна,

🔹вул. Андрія Малишка,

🔹вул. Глибока,

🔹вул. Василя Стефаника,

🔹вул. Івана Богуна,

🔹вул. Івана Пулюя,

🔹вул. Євгена Мєшковського,

🔹вул. Нова,

🔹вул. Сонячна.

Тернопільводокан перепрошуєм за тимчасові незручності та закликає подбати про запаси води.

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