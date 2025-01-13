На Тернопільщині в ДТП травмувались четверо людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 січня поблизу с. Кам’янки Підволочиської територіальної громади. Орієнтовно о 20.30 годин на автодорозі М-30 не розминулись автомобілі «Subaru Forester» та «Chevrolet Lacetti».

Внаслідок аварії травмувались четверо людей, які перебували в транспортних засобах : подружжя з м. Івано-Франківська та двоє жителів м. Хмельницький.

Всіх потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Підволочиську лікарню.