Під час виконання бойового завдання загинув Федір Зінін з Тернопільщини

Сумна звістка про загиблого Українського Героя надійшла у наш край.

Під час виконання бойового завдання мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув 23 липня 2024 року в районі н.п. Роботине Запорізької області старший солдат ЗІНІН ФЕДІР НИКИФОРОВИЧ, 1981 року народження, уродженець с. Вільхівці Мельнице-Подільської територіальної громади, який проживав у м. Вінниця. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Поділіться:









