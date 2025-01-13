Хвилина мовчання на честь Олега МИХАЙЛЮКА

Доля відміряла йому 37 років… Олег МИХАЙЛЮК, воїн-розвідник з позивним “Дон”, віддав життя за Україну 10 липня 2024 року під Єлизаветівкою.

Від Зборова до Тернополя пролягла його мирна дорога, а військова – через найгарячіші точки фронту у складі 150-го розвідбатальйону.

Два роки і три місяці він захищав рідну землю, і його “Все буде добре” назавжди залишиться в пам’яті рідних.

В серпні мав приїхати у відпустку до родини, але війна розпорядилася інакше…

Посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У скорботі залишились рідні, які чекали його вдома.