Вже більше тижня шукають зниклу мешканку Збаража Наталію Сиван

Працівники Збаразького відділення поліції розшукують Сиван Наталію Миколаївну, 1988 року народження, мешканку райцентру. Жінка 18 листопада вийшла з дому та досі не повернулася. На зв’язок з рідними не виходить.

Прикмети розшукуваної: худорлявої статури, зріст 180-190 см, русяве волосся.

Була одягнена у довгу світло-коричневу балонову куртку та чорні шкіряні черевики.

Якщо ви бачили дану особу, або ж вам відоме місце її перебування, телефонуйте (03550) 2-12-45; 2-21-48; 068 346 73 46 або на лінію 102.