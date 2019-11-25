13:26 | 25.11.2019
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Вже більше тижня шукають зниклу мешканку Збаража Наталію Сиван

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Працівники Збаразького відділення поліції розшукують Сиван Наталію Миколаївну, 1988 року народження, мешканку райцентру. Жінка 18 листопада вийшла з дому та досі не повернулася. На зв’язок з рідними не виходить.

Прикмети розшукуваної: худорлявої статури, зріст 180-190 см, русяве волосся.

Була одягнена у довгу світло-коричневу балонову куртку та чорні шкіряні черевики.

Якщо ви бачили дану особу, або ж вам відоме місце її перебування, телефонуйте (03550) 2-12-45; 2-21-48; 068 346 73 46 або на лінію 102.

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