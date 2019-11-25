На Тернопільщині третій день тривають пошуки 15-річного Віталія







15-річний Віталій з с. Золота Слобода Козівського району не вернувся додому після розваг у будинку культури, що в сусідньому с. Вівся. Сталось це в ніч з 21 на 22 листопада. Спершу хлопця розшукували самостійно, а з 23 листопада до пошуків долучились рятувальники та поліцейські. Загалом до пошукових робіт залучено більше 130 людей. Було визначено два пошукових напрямки: 3 водні об’єкти (2 ставки у с. Вівся та 1 в с. Золота Слобода) та адміністративна територія села Вівся з прилеглими полями. По ставках доручили працювати рятувальникам, а все решта прочісують поліцейські з місцевими. На жаль, хлопця не знайшли досі. Сьогодні, 25 листопада, о 09.30 годин пошукові роботи продовжено.