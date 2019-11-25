У Тернополі повінчались волонтерка та офіцер ЗСУ: романтична історія (відео)

Прямісінько у військовій частині в Тернополі вирішили побратись офіцер Збройних сил України та волонтерка. Вінчав закоханих армійський капелан, а першим молодят вітав командир бригади та знімальна група 24 каналу.

Для артилерійської бригади у Тернополі – це був особливий день. Біля штабу частини в бригадній каплиці було вінчання. Обітниці вічного кохання дали капітан Сергій та волонтерка Тетяна.

Першим молодят привітав командир.

Познайомились наречені три роки тому. Сергій шукав людей, які плетуть маскувальні сітки, а Тетяна у Львові саме займалася волонтерством.

Побратись вони вирішили давно та війна повсякчас вносила свої корективи. І ось довгоочікуваний день нарешті настав.

Подивилися, покохалися і вирішили пройти такий довгий шлях. Три роки йшли до цього. Спершу взяли цивільний шлюб, а потім – церковний,

– розповів наречений та капітан Збройних Сил України Сергій Новіков.

Тож для того, щоб церемонія вийшла, як задумали, пара чекала, поки їх побратим та військовий капелан повернуться з війни, аби їх повінчати.

Артилерійська бригада, в якій служить Сергій, кілька днів тому у повному складі без втрат повернулася з Донбасу. То ж в найближчий час подружжя Новікових планує обживатися у Тернополі. Попереду у Сергія ще служба, але чоловік знає — вдома тепер на нього чекає кохана дружина.

Ірина Кунинець, 24 канал