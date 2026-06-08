За минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували три пожежі та врятували свійську тварину.

У селі Гаї Шевченківські Байковецької громади виникла пожежа приватного житлового будинку. Вогнеборці оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню на всю будівлю, врятувавши житловий будинок.

У селі Павлів Нараївської громади рятувальники ліквідували пожежу сміття на стихійному сміттєзвалищі площею 0,01 га.

У селі Ванжулів Лановецької громади ліквідовано займання сухої трави на відкритій території.

Окрім цього, у селі Кальне Козівської громади рятувальники надали допомогу у порятунку бика, який впав у вигрібну яму та не міг самостійно вибратися. Тварину успішно підняли на поверхню.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати суху рослинність та бути обережними під час користування електроприладами.