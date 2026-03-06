У Тернополі юнак оформив кредит на дівчину та здав її телефон до ломбарду

Із заявою про шахрайські дії з боку її колишнього хлопця звернулася до співробітників Тернопільського райуправління поліції жителька обласного центру 2007 року народження.

Зі слів заявниці, вона упродовж певного часу проживала спільно зі своїм хлопцем. У період з 18 до 24 січня він без її відома, скориставшись особистими даними дівчини, оформив на її ім’я кілька кредитів у банку на 24 759 гривень. Окрім цього, молодий чоловік здав мобільний телефон дівчини до ломбарду, а її запевнив, що гаджет загубив.

Через деякий час тернополянка почала отримувати на електронну пошту повідомлення від фінансової установи з вимогою погасити заборгованість. Після цього вона звернулася до поліції.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що мобільний телефон потерпілої перебуває в одному з ломбардів міста, а кошти, отримані від кредиту, привласнив її колишній співмешканець.

Як з’ясували слідчі, юнак уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через майнові та інші правопорушення.

Тернополянину слідчі поліції повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 ККУ щодо протизаконних дій з мобільним телефоном та відкрили кримінальне провадження за оформлення кредитів шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.