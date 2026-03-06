На Тернопільщині розпочали реєстрацію на національний мультипредметний тест

Від 5 березня абітурієнти Тернопільщини можуть зареєструватися на мультипредметний тест для вступу у вищі навчальні заклади. Реєстрація триватиме до 2 квітня. Подати документи можна на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти або за допомогою застосунку “Дія”.

Про це Суспільному розповів відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шайнюк.

Софія Миськів — одинадцятикласниця. Цього року дівчина складатиме національний мультипредметний тест.

“Вирішила зареєструватися в перші дні, бо, так як складаю вперше, то трішки переживаю. Думаю зареєструватись на початку, щоб бути спокійною. Планую вступати до Львівського національного університету імені Франка на спеціальність міжнародну економіку чи юридичний факультет. Готуюсь за допомогою онлайн-курсів, маю чотири уроки на тиждень. Четвертим предметом вирішила обрати англійську мову”.

Ігор Смоляк теж навчається в одинадцятому класі. Хлопець розповів, що в перші дні реєструватись не планує.

“Я планую реєструватись уже з понеділка, бо зараз тільки розпочалась реєстрація на НМТ, можуть бути якісь неполадки з сайтом чи проблеми. Тому, думаю, вже з понеділка потік буде набагато менший і буде легше зареєструватись. Мені розповідали, що потрібна ID-картка, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код — в мене вони вже підготовлені”.

Відповідальний за ЗНО в Тернопільській області Юрій Шайнюк говорить, що реєстрація на НМТ триватиме до 2 квітня.

“Реєстрація буде відбуватись у два способи. Перший — через застосунок “Дія”, другий — на спеціальній платформі Українського центру оцінювання якості освіти. Також під час реєстрації дуже важливо вибрати четвертий предмет для складання іспиту. Три обов’язкові — це українська мова, математика та історія України, а четвертий — на вибір з переліку: література, одна із іноземних мов або предмети природничого циклу — це біологія, хімія, фізика чи географія. З 2 по 7 квітня п’ять днів дається для того, щоб внести зміни до реєстраційних даних. Хтось поміняв адресу, хтось вирішив здавати не хімію, а біологію”.

Основна сесія тестування відбудеться з 20 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 по 24 липня.